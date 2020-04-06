林鄭抗疫不力厚面皮加人工　田北辰促減薪3成

因應新冠肺炎疫情，特首及所有政治任命官員於2月曾宣布，向志願機構捐出1個月薪金。惟特首林鄭月娥於2020至2021年度的薪金預算開支高達521萬港元，意味每月薪金約43.4萬港元，較2019/20年度薪金開支預算的509萬港元，增12萬港元。多名議員今早(6日)在立法會財務委員會特別會議上，批評政府抗疫不力，直斥林鄭在抗疫時期要求加人工是厚面皮，甚至有議員要求減薪3成。

議員田北辰指，特首於2月底雖已捐出人工，但疫情日漸嚴重，社會期望特首減人工，他認為今年並非特首加薪的一年，更應減薪3成，質疑「咁嘅時勢點可能有任何機構嘅管理層，厚得起面皮加人工呢？」

議員容海恩則形容，現時香港的情況已差無可差，更質疑「The worst yet to come(最壞的時刻來了)」，又指新冠肺炎的確診個案逼近900宗，外國亦有不少官員減薪的例子，要求減薪是「苦市民之苦，與市民共度時艱」。議員鄺俊宇直斥，在逆市加人工是逆向思考，指林鄭月娥是全地球第二高薪的領導人，質疑現時香港的情況要差到一個甚麼地步，林鄭月娥才能減薪，更斥為何如此厚面皮收取薪酬。

行政長官辦公室常任秘書長林雪麗回應指，特首和問責官員的薪酬是有既定機制，加薪是於去年7月1日按既定機制，根據消費物價指數上調。她表示，政府在2月底決定捐出一個月人工，會密切留意疫情進展和市況，有需要時會作出回應。