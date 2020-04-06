政府擬延長禁聚令　冀新確診個案回落單位數

為減少人群聚集以應對新冠肺炎危機，政府一周前開始實施「禁聚令」及餐飲業處所限制措施，而「禁聚令」將在本周末到期。有消息指，除非未來數天的確診個案升幅跌至個位數，否則有可能延長多14天。

議員柯創盛認為，一旦要延長「禁聚令」亦屬迫不得已，由於疫情未受控，每天的新增確診數字仍有雙位數的增幅，故認為在14天後結束「禁聚令」亦較為困難。由於「禁聚令」及餐飲業處所限制措施對商戶定有影響，認為政府應盡快提出新一輪的防疫抗疫基金，令之前並未納入的行業亦能受惠。

疫情仍未結束，市民要自掏腰包購買防疫物品。柯認為政府應盡早派錢，讓市民有10000港元落袋，政府亦應繼續搜購防疫用品。他補充指，「禁聚令」不能「永久實施」，可在原先「禁聚令」完結的日子再看14天，研究是否再需要延長。

由於海外輸入個案急增，港府在上月29日開始實施14天的「禁聚令」，規管公眾場所及食肆人群聚集，減少病毒傳播風險；上周更關閉卡拉OK、麻雀館及酒吧等場所。