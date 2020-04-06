首宗遙距審訊順利完成　律師樓僅花8千元裝系統

新冠肺炎肆虐，連法院的運作亦大受影響，多宗案件均需押後審訊。有見及此，法院最終決定利用科技協助審訊，今天(6日)高等法院就有首宗案件以視像系統進行遙距審訊。

與訟雙方以及其律師都沒有到庭，他們均在律師樓內以視像系統參與審訊。此宗為一宗家事法庭上訴案，審案的3名法官均出庭並以視像系統與律師對答。在旁聽席上仍有約十多人聽審，但多數為司法機構職員及技術人員。

庭上所見，整個審訊過程均大致暢順，只是偶爾有傳訊問題，律師聽不到法官的說話。在案件完結後雙方律師均感謝法庭協助，使案件能在疫情肆虐下順利進行。

其後法官亦有詢問雙方使用此系統的情況及價格，雙方均表示，各用了8000港元設置器材，其中一方透露，曾有另一間公司報價6萬港元，但他們最終沒有光顧。雙方律師均表示，設置器材過程亦頗為方便，只用了約1小時便完成，而且在任何律師樓均可以安裝。

至於是次案件為一宗離婚訴訟的中途申請，主要涉及財產分配及子女濟助的問題，是次為妻子一方就程序問題進行上訴，且就部分論點獲判勝訴，惟整宗離婚訴訟至今仍未完結。

法官在裁決後亦特別向該對夫婦稱，他們的離婚訴訟自2017年開始至今，法庭明白當中曾衍生出其他訴訟，但法庭亦希望事件能得到解決。法庭又認為家事法庭應該可以處理到他們夫妻間的爭議，故希望他們可以作出商討，並盡快把案件帶回家事法庭處理。