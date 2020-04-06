禁聚令實施逾一周零的突破　葵青警區向6男發告票

政府一周前開始實施「禁聚令」及餐飲業處所限制措施，截至本月5日零時，政府各部門人員巡查受禁令限制的地點及處所逾3.4萬次，發出逾2800次勸喻，惟在票控及檢控方面卻是「雙蛋」，至昨日(5日)葵青警區率先有零的突破，向6名男子發出6張2000元定額罰款告票。

據了解，警方接到「999」報案，指有一批人在葵盛東邨盛興樓地下聚集，懷疑違反有關禁令。警方接報到場，發現有6名男子在上址下棋，遂上前作出勸喻，要求他們保持適當距離或離開，惟有人未有理會勸告，警方遂向在場的6名男子(52至68歲)發出告票。

政府於上月28日刊登憲報，訂立《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（《規例》）（第599G章），《規例》禁止於公眾地方進行多於4人的羣組聚集會，在上月29日凌晨零時生效，為期14天。

任何人參加受禁羣組聚集、組織受禁羣組聚集，或擁有、控制或營運進行該聚集的地方及明知而容許進行該聚集，均屬犯罪，最高可被判處罰款25000元及監禁6個月。參加受禁羣組聚集的人，可藉繳付定額罰款2000元，解除因該罪行而須負的法律責任；而任何人如收到該罰款告票，需於告票發出後的21日內繳款。