網民熱話：污糟紙巾離奇攝擋風玻璃　無品阿叔致歉　

疫情來勢洶洶，市民衞生意識加強，偏偏有人「唱反調」。近日網上流傳片段，一名阿叔疑一時貪方便，在停車場內突然將一團紙巾攝在別人車頭擋風玻璃，令車主大為憤怒，並將片段在網上公開，事後車主表示這名阿叔主動向他道歉。

事發在上周五（3日）晚上9時30分，地點發生在鑽石山鳳禮苑停車場。從事主Lit Man Jim在Facebook群組「慈雲山資訊交流」上載的車Cam片所見，一名戴口罩的阿叔一手拿着膠袋，一手拿着一團紙巾，突然走到事主座駕前，將紙巾攝入擋風玻璃，隨後便施施然離開。事主在貼文中直言，「今時今日疫情之下，感覺相當憤怒」。

網民批評阿叔的行為「無公德心」，甚至形容是「自私精」。亦有人建議事主將阿叔的照片「印出嚟，周街貼」，讓其他人留意，事後事主再留言回應網民，指該名阿叔已向他道歉，所以不再追究。

網民有話說：

Jeff Ko：回禮送佢用過口罩

Gemma Wong：啲人咩心態

Yan Yan：有恩怨？

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