多國領導減薪與民共渡時艱　林鄭卻逆市加薪捱轟

新加坡內閣早前率先宣布減薪1個月，其後再宣布高官減薪半個月至3個月。

新冠肺炎疫情在全球多國蔓延，多國領導均捐出薪金或減薪與民眾共度時艱，包括新加坡、馬來西亞及菲律賓等，當中新加坡高官早前更宣布由原本減薪1個月「加碼」至3個月，惟港府一眾問責班子至今只捐出1個月薪酬，疫情下特首林鄭月娥不但未有帶頭減薪，反而出現逆市加薪，2020至2021年度其薪金預算開支為521萬港元，較上一個年度增加12萬港元，平均月薪約43萬港元，薪酬位列全球國家或地區領導薪酬第二位。

美國傳媒《USA TODAY》曾於去年報道，根據2018年4月的資料，比較全球各國家和地區的領導人薪金，當中新加坡總理李顯龍以年薪161萬美元（約1225萬港元）登上榜首，年薪約是當地人均GDP的18倍。香港特首林鄭月娥以年薪57萬美元（約443萬港元）居於第2位，瑞士總統Ueli Maurer年收入為48萬美元（約376萬港元）排名第3位，而美國總統特朗普就以40萬美元（約312萬港元）年薪排在第4位。

惟早前新冠肺炎開始在全球肆虐，新加坡政府率先於2月28日宣布，總統及內閣官員減薪1個月，與民眾共度時艱。同日，香港政府也宣布特首林鄭月娥、所有政治任命官員及行政會議非官守議員等，將捐出1個月薪酬予香港公益金作慈善用途。

至3月26日新加坡副總理兼財政部長王瑞杰宣布減薪「加碼」，高官包括高級政治職務者如總統、部長、國會議長、副議長等，將減薪3個月，其他政府官員會按職級減薪半個月至3個月。同日，馬來西亞首相毛希丁隨即宣布所有內閣成員一律減薪2個月，並將減出的薪金捐到新冠肺炎救濟基金。

至昨日（5日），菲律賓總統杜特爾特發言人帕內爾羅亦表示，杜特爾特決定捐出1個月工資，即40萬菲律賓披索（約6.1萬港元）。除杜特爾特外，他與總統首席法律顧問辦公室的助理秘書也會捐出10%薪酬。另大部分內閣成員願意捐出75%月薪抗疫，部分官員更願意減收工資至12月為止。

此外，南韓總理丁世均上月底亦表示未來4個月部長級、副部長級公務員減薪30%，包括總統及總理，並將該筆專款用於救災防疫。