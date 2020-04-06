逾8成僱員不滿政府抗疫援助　工會促請政府開設5萬臨時職位

打工仔在新冠肺炎疫情下痛失飯碗，另有不少人要放無薪假。

打工仔在新冠肺炎疫情下痛失飯碗，另有不少人要放無薪假。有工會調查發現，400名受訪市民中，高達85.2%反映疫情對工作造成影響，最常見是被減工時及工作日數，有23.8%人更面臨零收入。80.3%人不滿港府現有措施，工會提出抗疫保就業建議方案，促請港府向失業、開工不足等僱員提供現金津貼，為僱主支付員工薪酬等。

職工盟上月至本月初進行問卷調查，訪問約400名來自各行各業的僱員。有46%受訪者指，疫情下被減工時及工作日數，另有21.7%要放無薪假。分別有70%僱員反映，損失逾一半收入以及已停工逾2個月。

被問到疫情下的就業情況同個人及家庭的影響，最多人表示對未來感到憂慮，達73.9%，其次是收入入不敷支，約43.7%。高達87%受訪僱員同意港府應提供財政支援，另有54.7%人對港府措施非常不滿，25.6%人感不滿。

調酒師工會主席侯翠珊表示，行內有約2千名調酒師，惟酒吧禁止營運14日的禁令一出，令70%人失業，部份人每月放逾14日無薪假。她批評政府措施朝令夕改，促請當局為從業員提供補償。

職工盟建議港府向僱主發放員工開支津貼，以支持企業營運，保障打工仔收入及職位，另提議港府開設5萬個為期6個月的臨時職位，並要為相關僱員提供財政支援，包括向失業人士發放每月上限1.6萬港元的津貼，為期半年。