遨舍衛蘭軒入住率暴跌至兩成　月中起停業遣散70名員工

再有酒店疑不敵疫情暫停營業﹗由香港基督教循道衞理聯合教會持有、外判予泰國ONYX集團位於灣仔的「遨舍衛蘭軒」酒店，今早（6日）向員工派發「大信封」，指將於月中暫停營業，預計為期3個月，並於本月內遣散85%全職員工。有被遣散員工透露，受社會運動及新冠肺炎疫情雙重打擊，近月酒店入住率暴跌至約20%，每月亦要向循道衞理支付約130萬港元的昂貴租金，管理層只能遣散員工以削減開支。東網已向遨舍衛蘭軒查詢事件，現正等候回覆。

ONYX大中華區財務總監龍展雲今早向員工發信，指由於遨舍衛蘭軒將在不久的將來關閉，故削減其職位並遣散員工，將按《僱傭條例》計算餘下薪金，及發放1個月代通知金。

有被遣散的員工透露，酒店將遣散85%全職員工，合共約70多人，最高年資超過7年，重災區為會計及銷售部，僅剩下一兩名同事。他解釋，受到社會運動影響，酒店自去年9月起錄得虧損，至11月更「輸晒舊年賺嘅錢」，及後疫情襲港，生意進一步受到打擊，早前雖曾下調房價吸引客人，惟今年首3個月的入住率仍暴趺至約20%，無力支付昂貴租金。他批評屬於非牟利機構的循道衞理「無良心」，未能體恤酒店營運情況，減租以共度時艱。