特別財會：檢控非法餵飼野豬不足5%　漁護署反加7成管理費

為解決野豬擾民的問題，漁農自然護理署20/21年度就野豬管理增加開支預算7成至2,370萬港元。財務委員會特別會議今日（6日）討論環境事務，議員容海恩則關注非法餵飼野豬檢控率偏低的問題。她批評，去年漁護署接獲有關野豬的投訴個案有950宗，但巡邏次數只有578次，涉及非法餵飼包括野豬等野生動物的成功檢控個案數目只有28宗，批評檢控率少於5%，數字極低，質疑執法過鬆，沒有阻嚇作用。

議員劉業強關注，在疫情下動物也有機會感染病毒，情況不容忽視，要求政府善用所增撥資源，解決野豬滋擾的問題。

漁護署署長梁肇輝解釋，巡邏及檢控數字只包括指定的郊野公園禁餵區，而涉及野豬闖入社區的情況未有包括在此巡邏範圍内。署方已與食環署合作，在非郊野公園範圍的社區内，透過執行亂抛垃圾條例，監控非法餵飼野豬的人士。

梁又指，漁護署亦已成立一個由不同範疇專家組成的諮詢小組，成員包括政府相關部門成員、動物專家以及動物福利專家，為管理野豬的工作提供不同意見。小組會為政府整體野豬控制策略提出建議，又會檢討野豬捕捉及避孕/搬遷先導計劃、統計野豬數目、改善郊野垃圾桶的設計、推動教育及宣傳工作，呼籲市民停止餵飼等。以上多管齊下的措施將會繼續，來年也會加强垃圾桶設計改善先導計劃，防止野豬取得食物。