邱美琪欠債被申請破產　求官給最後機會　　

已故商人邱德根的女兒邱美琪，2017年時 V Capital Limited 入稟追討500萬美元（約3900萬港元），她在法庭裁定 V Capital 勝訴後無按判令還款，結果於2018年遭入稟申請破產。高院原訟庭今(6日)開庭審理該宗破產案，邱美琪親自請求法官給予她最後機會，稱會出其價值過1億港元的清水灣住所還債。法官押後判決。

呈請人 V Capital的大律師表示，本案的唯一爭論點，是呈請人拒紹接受邱美琪提出的和解協議是否不合理，而她先後提出三個提議，包括：承諾賣屋後還錢；承諾將她繼承父親遺產的權益讓予呈請人；授權呈請人參與她要求分遺產的訴訟，但她連還款時間表也欠奉。

呈請人的大律師指，邱美琪聲稱其大屋之前已做4次按揭和1次押記，已欠其他債權人共1.5億港元，但無透款項的去向，而她雖聲稱大屋價值1.6至1.8億港元，但由2019年初聲稱放售至今都無人問津，而呈請人亦無理由捲入她與其家人的遺產爭拗。呈請人已再無信心她會實踐承諾還債，因此請求法官立刻頒發破產令。

邱美琪回應時，否認隱瞞逾1億港元按揭貸款的去向，指警方已立案調查中。她表示自己有權繼承父親遺產的十六分一，並獲其繼母確認，而數額足可清還欠呈請人的款項。至於賣屋方面，她就歸咎其破產官司被傳媒報道，引致她被買家大幅壓價，加上過去一年的騷亂和疫情令她賣樓計劃受影響。