區諾軒大聲公襲警罪成　保釋至本月24日判刑

前立法會議員區諾軒去年7月8日凌晨在旺角警民衝突期間，被指用大聲公推一名警長的長盾，及用大聲公與一名警司對話時聲浪太大，令警司聽力受損。區因而被控兩項襲警罪，他否認控罪，經審訊後今(6日)在九龍城法院被裁定罪成。法庭將案件押後至4月24日判刑，以索取區諾軒的社會服務令報告，期間並准區以原有條件保釋外出。

控罪指，被告區諾軒於2019年7月8日約凌晨零時30分，在油麻地彌敦道與登打士街及咸美頓街交界，先後襲擊正執行職務的警長關志豪及警司高振邦。

就首項控罪，裁判官指關志豪當晚盾牌被打後即時捉緊盾牌，充以反映其憂慮。而從區當時的語氣、神情等，亦顯示被告有意識其行為會令事主感到擔憂。雖然辯方指被告是想透過敲打盾牌要求警方停止執行職務，但被告應清楚知道站在首排的事主只是聽從指示，根本無權影響警方行動。

至於第二項控罪中，警司高振邦事發時曾多次警告被告不要再用揚聲器朝他的耳邊說話，期間試圖用手撥開，惟被告仍然繼續，並指「點解唔可以嘈，我有權嘈」。裁判官認為被告不可能真誠相信其行為是獲允許，且從片段中顯示，涉事揚聲器聲響刺耳，長時間近距離朝耳邊講話確會造成不適，相信高的供詞沒有誇大失實。

辯方求情時指，當晚被告得知旺角發生衝突，便去履行議員職責，同時欲借其身份作為橋樑與警方溝通，想淡化事件讓市民離開，奈何現場情況愈見混亂，被告情緒變得激動。

辯方重申，案中被告沒有直接接觸事主，其動機不是傷害任何警員，形容案情與其他同類案件相比是「最輕微不過」，又指被告已深切反省，對事件中所有言詞深感抱歉，冀法庭能以社會服務令或罰款方式處理。