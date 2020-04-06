去年重陽節屯門示威　多名學生涉堵路被起訴

包括多名學生在內的青年，因為涉及於去年10月7日屯門示威的違法行為被起訴。

去年重陽節屯門有示威活動，期間有人參與堵路。警方展開驅散時拘捕多人，其中有4男1女的青年被控在公眾地方造成阻礙及管有物品意圖破壞財產罪。案件今(6日)在沙田法院提訊，各被告暫毋須答辯，裁判官把案押至5月25日，以待辯方索取文件及給予被告法律意見。各人獲准以2000港元保釋候訊，期間不得離港及須到警署報到。

控罪指，被告甘嫚婷(21歲，學生)、蔣文軒(17歲、學生)、布凱軒(19歲，學生)、曾錫希(19歲，學生)及趙展東(27歲、裝修工人)，於去年10月7日，在屯門青山公路新墟段與屯門鄉事會交界，留下4根竹棍、2把木梯及1把太陽傘，使該地點的人或車輛受到阻礙、不便或威脅。

另首被告被控於同日同地，保管一些裝有黑色液體的氣球、一些空的氣球及1瓶黑色液體，意圖使用該些物品破壞另一人的財產。

辯方投訴指，蔣被制服時，遭操普通話的警員打頭，後在警署內又被打及不准看醫生。

另有一宗於同日發生的案件，今亦在沙田法院提訊。一名實驗室助理被指攜帶電射筆，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪。裁判官把案押至6月1日再訊，被告准以5000港元保釋候訊，期間不得離港及須守宵禁令。

控罪指，27歲的被告陳樂文於去年10月7日，在屯門井財街井財政府服務大樓外的公眾地方，攜有一個能發出雷射光束的裝置。