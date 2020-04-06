政黨批選管會未能確保公平選舉　電子點票無期

選舉管理委員會早前公布立法會選舉指引建議，並進行公眾諮詢，明天(7日)結束。有政黨今（6日）指去年區議會選舉期間出現不少暴力襲擊，選舉在史無前例的不公平情況下進行，批評選管會未有跟進；又形容本港選舉的點票及派票系統屬「第三世界水平」，批評政府沒有決心推行電子點票系統。

民建聯稱，去年區議會選舉期間出現多宗包括縱火、攻擊候選人及其團隊等暴力事件，而選管會並無處理。該黨指，選管會草草了事的態度猶如讓市民「集體免疫」，實質並無認真處理，形容選管會的做法是讓市民在「槍林彈雨」下前往票站投票。該黨促請選管會保證下次選舉在公平、公正、公道的情況下進行，否則本港的選舉將會「萬劫不復」。

該黨指，政府早已開始物色電子點票機，並聲稱將會在下次選舉中試行，但最近政府又「反口」稱因修例風波及疫情影響而令工作延後，所以未能實行。該黨對政府可以順利通過公務員加薪，但就未能進行點票機招標工程表示不理解，質疑政府是沒有決心推行電子點票系統，又希望政府「老老實實」工作，確保下次選舉能順利進行。