九巴工會促立例規定乘客戴口罩　避免交叉感染

新冠肺炎疫情肆虐，有巴士工會指，在疫情下仍有不少市民須上班，指公共交通工具的環境較為封閉，而且外國有案例是巴士司機因乘客沒佩戴口罩而感染新冠肺炎，擔心情況會在香港發生，要求政府訂立規例，規定乘客在乘搭公共交通工具時須強制性戴上口罩，避免出現交叉感染。

九巴職員權益工會理事許棋瑋表示，現時不論繁忙時段或非繁忙時段，市民等候巴士的時間比以往長，分別由原來10分鐘增加至12至15分鐘，以及由12至15分鐘增至25至30分鐘，車內人流亦因班次減少而更加密集，增加交叉感染的機會及前線車長工作風險。他又指，政府對其他行業均提供支援，但卻未有向運輸業提供，希望政府可作補貼。

工會副理事長蕭有貴指，員工收入中有四成屬加班費，但現時因公共交通工具未能維持正常服務，員工因而無法賺取加班費，故希望運輸署能正視問題，參考外國政府的做法向專營巴士公司提供補貼，確保能維持正常班次。