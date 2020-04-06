遭警槍傷現已康復　涉暴動男生被加保釋條件

去年10月1日全港多區爆發警民衝突，中五男學生曾志健在荃灣被警察開槍擊中左胸，一度情況危殆。他事後與另外6人被控暴動罪，案件今(6日)在區院第二次提訊。辯方透露，曾志健現時基本上已康復，但仍需到醫院覆診，法官見他「行得走得」，遂對他施加額外保釋條件，由原本不用到警署報到，改為每星期須到警署報到一次。

辯方表示需時翻閱控方文件及未被採納為證供的資料，申請押後答辯，另由於控罪涉及不同地點、案發時間及證人，辯方有可能申請將案件分拆審理。控方不反對押後答辯，但對分案審理有保留。法官將案件押後至6月9日再訊，批准各被告繼續保釋。

無律師代表的首被告陳珩表示，他決定審訊時不聘請律師親自抗辯，並要求減少到警署報到的次數，由每周兩次減至一次，理由是「疫情太嚴重，成日出去驚感染」，部分被告亦要求減少報到次數。

至於第六被告曾志健，裁判法院在案件初提堂時，有見他中槍受重傷，未有對他施加到警署報到的保釋條件。區院法官郭偉健今日特別詢問曾現時的身體狀況，代表曾的律師透露，曾現已康復，但仍需到醫院覆診。

郭官聞言即說：「咁即係行得走得啦？」，明言要增加到警署報到的保釋條件。辯方反對指被告無棄保潛逃記錄，「睇唔到有環境轉變要加呢個條件」；控方則指法院之前不用曾報到，已經「遠遠優待咗佢」。最終郭官批准各被告減報到次數到每周一次，但基於一視同仁的原則，曾志健亦需遵守這一項保釋條件。