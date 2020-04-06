疫情衝擊經濟欠佳公屋需求大增　陳帆認追落後只能盡做

公屋輪候冊一般家庭申請平均長達5.4年，立法會特別財委會討論房屋範疇，多名議員關注新冠肺炎疫情下，經濟環境欠佳，將有更多市民輪候公屋。議員郭家麒指經濟下行時，將有更多人失業及開工不足，公屋申請宗數勢必大增，要求當局為劏房戶入住過渡房屋設立時間表。運房局局長陳帆指香港面對前景具挑戰性，公屋供應方面仍在追落後，過渡房屋是中途站，土地供應欠缺下，只能盡力而為，他又直指沒有水晶球，不能提供入住時間表，只能承諾盡量做。

因應新冠肺炎疫情，火炭駿洋邨已暫改作檢疫中心，準住戶入伙無期。議員鄭松泰指，據東方日報報道，葵青石籬中轉屋最新的空置率已上升至約80%，過去5年更平均每年花費約300萬元維修保養，質疑為何不先讓駿洋邨準租戶入住過渡，他曾向房屋署職員反映，但職員只表示愛莫能助。陳帆指，已向受影響租戶發信，可以選擇入住中轉屋、繼續等候入住駿洋邨或選擇另一屋邨，相信職員已作安排，亦有足夠中轉屋單位供過渡。

大埔租置屋邨富亨邨亨泰樓早前出現同一座向有兩個單位接連出現確診個案，專家指不排除因天台排氣喉較短，在微風下產生「擾流效應」有關。議員黃碧雲批評當局未有為其他公屋進行巡查，認為天台排氣喉問題，無論在設計安裝、維修以至法例均已過時。

陳帆指跨部門專家組仍在調查富亨邨事件成因。房屋署常任秘書長辦公室獨立審查組總監蔡惠棠指排污系統是業主責任，最重要是業主沒有改裝喉管而不符法例，當收到舉報時會到樓宇巡查。屋宇署指2015年已完成第一階段相關修例工作，計劃在2021/22年將修訂條例內容呈交立法會，希望可加快工作。