澳門本月初派錢　港府慢半拍7月才接受登記

鄰近香港的澳門自2008年開始，每年均會透過現金分享計劃向居民發放現金，今年更因應新冠肺炎疫情，提早派錢並加碼至1萬澳門元。香港政府雖同樣提出派錢1萬港元，但比起澳門已在本月初開始派錢，港府明顯「慢幾拍」，本港市民要等逾3個月以上，至今年7月才接受登記。

新冠肺炎肆虐全球各地，不同國家及地區推出各項紓困措施。澳門政府在每年7至9月均會派錢，因應疫情而在本月1日起提早派發。每名永久居民可獲發1萬澳門元，非永久居民則獲6000澳門元。敬老金受益人將首先經自動轉帳收取，已登記以自動轉帳方式的領取者則在本月3日收取。劃線支票另會在本月14日起分10個星期寄出，最遲會於6月19日寄出。

港府雖在今年2月的財政預算案，提出向每名18歲以上香港永久居民獲派1萬港元，但要至今年7月才接受登記，暑假才派發，比起澳門遲逾3個月。港府派錢更「派啲唔派啲」，在財政預算案列明只向永久居民派錢，一眾非永久居民包括新移民在內被忽略。最終要透過關愛基金補鑊，另推派錢計劃。

立法會的研究簡報顯示，根據港府往績，即2011年及2018年分別推出的6000元計劃及關愛共享計劃，香港需時約19個月才能完成向市民發放現金，較澳門的現金分享計劃只需4個月，以及新加坡去年派錢予280萬人的10個月為長。