員工被隔離14天有醫生證明可放病假　發薪與否視乎情況

新冠肺炎疫情嚴峻，勞資雙方亦面對前所未見問題。香港中華廠商聯合會及香港品牌發展局今午（6日）舉行「疫情下勞資雙方的法律權益」的網絡講座，香港調解仲裁中心主席蘇文傑講解時表示，若有員工在海外回港後被隔離14天，只要員工能出示醫生證明，就可以放病假，但至於病假是否有薪，就要視乎情況。

蘇補充指，如若員工仍有未放完有薪病假日數，在上述情況下可以放有薪病假，但如若已經放完，就可能要用無薪病假。

員工的工作量或因疫情大減，不少公司亦考慮要求員工放無薪假。蘇解釋指，在勞資雙方同意下，公司可以要求員工放無薪假，不過應要有足夠時間通知僱員，同時應先考慮讓員工放年薪、預支明年的年假等，才考慮要求員工放無薪假。

蘇補充指，亦有公司想在疫情下扣減員工薪水，在勞資雙方同意下是可以這樣做，但如若員工不接受減薪或放無薪假，公司無法支付員工薪水，就可遣散員工，同樣要依例作出賠償。

至於在工作期間染上新冠肺炎能否介定為工傷，蘇舉例指，如酒店員工曾在工作地點接待過確診住客，較易作工傷的舉證，但若在上班或回家途中感染而非工作地點，則難舉證，可能無法證明是因工感染。