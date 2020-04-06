本港吸食大麻人數上升　其中青少年飆48%

本港吸食大麻的人數有上升趨勢，被呈報吸食大麻的人數於去年持續上升，由前年的483人，升至去年的506人，增加5%。至於被呈報的21歲以下青少年吸毒者中，大麻是最常被吸食的危害精神毒品，被呈報吸食的人數大幅由前年的154人，上升至去年228人，大幅增加48%。

根據藥物濫用資料中央檔案室的最新統計數字，去年被呈報的整體吸毒人數有5614人，較前年的6752人，下降17%；而被呈報的21歲以下吸毒人數，去年有479人，較前年的474人，上升1%，但吸食大麻的人數，尤其是21歲以下的青少年，卻大幅增加48%。

至於去年首次被呈報的吸毒人數有1544人，較前年的1727人，下降11%，當中46%為21至35歲的年輕成年人。首次被呈報吸毒者的「毒齡」（即由初次吸毒至被檔案室呈報機構呈報的時間）去年的中位數為5.5年，而前年的數字為4.9年，顯示隱蔽吸毒的問題持續。

被呈報吸食麻醉鎮痛劑的人數，由前年的3627人下降至去年2874人，跌幅達21%。被呈報吸食危害精神毒品的人數，去年有3471人，較前年的4000人下降13%。在首次被呈報的個案中，吸食危害精神毒品人數有1336人，遠超吸食麻醉鎮痛劑的人數181人。

在被呈報的整體吸毒人數中，海洛英繼續是最常被吸食的單一種毒品，去年吸食人數有2872人，較前年的3626人，下降21%。最常被吸食的危害精神毒品仍然是甲基安非他命（俗稱「冰」毒），吸食人數去年有1291人，較前年1570人，下降18%。

禁毒常務委員會主席張建良醫生今日（6日）表示︰「大麻是毒品，可引致上癮、幻覺、智力受損、焦慮和抑鬱等，市民應該認清大麻的禍害。青年人亦應時刻保持警覺，切勿因一時好奇或朋輩壓力而嘗試毒品。」