居英2歲幼童患罕見血癌　冀港人捐骨髓續命

2歲混血兒受盡骨痛折磨！港人Selina的2歲外甥女Livia與父母居於英國，今年3月底確診患罕見的「急性骨髓性白血病第七型」，此症的特點是會導致嚴重骨痛，小小年紀的她在三月底已開始進行化療，惟經過數次化療後，當地醫生表示化療已不足以維持Livia的生命，急須於6月前替Livia進行骨髓移植手術，其病情才有轉機。Selina向東網求助，呼籲港人捐血時登記捐骨髓，令Livia的生命能重現曙光，「即使最後幫唔到Livia，都希望有其他人可以受惠。」

據Livia母親余小姐在社交媒體Facebook建立的「Saving little Livia 救救小女孩Livia」專頁顯示，Livia是一名活潑好動的女生，臉上總掛著天真燦爛嘅笑容，最喜歡游泳和跳舞，終日蹦蹦跳跳的，是她們心中的「快樂小天使」。惟好景不常，Livia今年2月初開始持續發燒，最初醫生認為是Livia是細菌感染，開了些特效藥，但其病情一直未見好轉，有時更會哭著說：「腳仔痛！」至上月底，Livia經過多番測試檢驗後，確診患上罕見的血癌「急性骨髓性白血病第七型」。年紀小小的她在確診後便開始進行化療，雖然輕微緩和了Livia嚴重的骨痛，但亦帶來嘔吐、精神不振等副作用。

不過，噩耗接踵而來，余小姐於上周五獲英國當地的醫生告知，化療已不足以維持Livia的生命，只有在今年6月前替Livia進行骨髓移植手術才有轉機。她得知消息後再度崩潰，因Livia沒有兄弟姐妹，要在短短2個月內找到合適的捐贈者，簡直是天方夜譚。

Selina指，眼見原來活潑好動的Livia，現時只能靠插喉輸營養液維生，哽咽道：「已經唔係心痛，直程係爛咗呀個心。」由於自願捐贈者的白血球組織型資料會被儲存於「香港骨髓捐贈者資料庫」，而資料庫可與世界各地聯網，她希望能有熱心港人向香港紅十字會登記捐贈骨髓，令Livia有機會重獲生機，「配唔配對(俾Livia)到係天意，即使最後幫唔到Livia，都希望有其他人可以受惠。」