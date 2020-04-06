新世界月底推出口罩自助機　4萬受惠基層憑卡領口罩10周

為解決基層家庭缺乏口罩的問題，新世界發展今（6日）宣布，將於本月底起免費派發1000萬個自家廠房生產的口罩，除透過社福團體派發外，亦會推出一項嶄新安排，於全港18區設置35部「自助口罩提取機」，透過非牟利機構派發輕觸式「口罩提取卡」予基層，憑卡每周可獲5個口罩，為期10周至7月初，料可惠及逾4萬人，涉及至少200萬個口罩。

為免口罩被轉售或炒賣，新世界與8個非牟利機構合作，於其轄下指定中心設置自助提取機，並向領取綜援、獨居長者、單親人士、弱勢社群以及有工作需要卻不獲僱主提供口罩等基層人士派發「口罩提取卡」，為他們進行實名登記，並於卡上印有不含用戶資料、獨立二維碼以作識別。該集團未來將視乎疫情發展，再決定是否延長或擴展計劃，亦會檢視首階段的運作情況。

新世界發展執行副主席兼總經理鄭志剛指出，香港疫情持續逾2個月，由外地輸入本港的確診個案不斷增加，認為口罩已成為抗疫必需品。他又指，不少市民以昂貴價格購入口罩，甚至有弱勢社群因此而選擇重用，令人心痛，期望透過是次活動為港人解憂，讓基層市民毋須活在口罩匱乏的惶恐中。