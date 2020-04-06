特別財會：港台上年度接獲3560個投訴　將檢視投訴機制

香港電台製作的節目經常被批評違反中立原則，近日亦多次被指違反一個中國的原則，更被狠批「以疫謀獨」煽動台獨。廣播處長梁家榮回應議員有關財政預算案的查詢時指，去年度收到3560個有關港台節目的投訴，其中3555個投訴仍在處理當中；港台亦計劃在本年度檢視處理投訴的機制。

梁家榮指出，通訊事務管理局在上年度收到有關港台節目的投訴個案總數為12宗(涉及3560個投訴)，其中5宗(5個投訴)裁定成立，7宗(3555個投訴)仍在處理中。他又指，港台曾經在2011年對處理投訴機制作出檢討，亦計劃在本年度以港台現有的資源及人手，再次檢視相關機制。

梁又透露多項港台開支，港台在上年度為數碼地面電視服務建設輔助發射站，以及提升數碼地面電視服務的製作設備合共花費1181萬港元；本年度計劃建設輔助發射站，以及遷移數碼地面電視頻道更換傳送系統的預計開支為1200萬港元。港台去年共製作45.7小時的外判節目，開支為1050萬港元。

至於新廣播大樓工程方面，梁表示港台正繼續和表示有意參與共用聯用大樓的部門，就各自對設施的要求、項目設計及規劃進行磋商，現階段未有確切時間表將工程提交立法會。