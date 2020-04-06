疫情嚇怕護理員　上門護理服務供不應求更嚴峻

疫情持續至今仍未有平息迹象，不少家庭擔憂安老院舍或會爆發集體感染，轉為尋求上門護理服務。有社企去年底推出上門長者護理服務平台，為逾百個家庭配對護理人員，惟疫情爆發後，有關需求激增逾一半，同時卻有2至3成護理員因疫情而暫時停工，令服務供不應求問題更見嚴峻。他們批評港府未有相關政策作出支援，呼籲政府應積極推動居家安老發展，包括大幅加強資助上門照顧服務等。

香港家友社會企業「尋保網」創辦人蔡柏熙指，配對服務分為兩種，分別為起居照顧員及專業保健員，保健員除起居護理外，亦可提供尿袋、便袋或胃喉餵食等特別護理，可按需要僱用合約或鐘點護理人員。蔡指出，過往每日約250人查詢服務，惟自2月中旬起，查詢服務的人數激增至接近400人，不少人表明受到疫情影響，欲把長者接回家中照顧。他解釋，安老院舍為長者的集體宿舍，家屬擔心院內容易爆發疫情，加上大部份院舍禁止探訪，不少長者因而出現情緒問題。

雖然「尋保網」有4千名合資格幼兒及長者照顧人員，惟當中2至3成人員在疫情下選擇停工，令供不應求的問題愈趨嚴重。蔡解釋，不少護理員為家庭主婦，把工作視為額外收入，亦沒有沉重財政壓力，即使停工數個月亦可。他又指，一直以來本港的上門長者護理員數目均不足，港府除屬試驗性質的「長者社區照顧服務券」外，並沒有任何相關政策作出支援，呼籲推出更多適切政策，包括資助更多培訓課程，以及大幅加強資助長者使用上門照顧服務。