特別財會：腎臟輪候期增至54個月　去年僅8人捐心

器官捐贈可救人一命，惟本港捐贈情況則每況愈下。食物及衞生局回覆財政預算案書面質詢時表示，去年有約2萬人登記中央器官捐贈登記名冊，數字較2018年增加約1千人，惟仍遠遠不及2016年的5萬人及2017年的3萬人，文件又顯示，腎臟、心臟、肺及肝臟的輪候時間平均按年增加1至2個月。

根據食衞局的回覆指，去年平均輪候時間增幅最高的是心臟移植，按年增4個月，平均要等26個月才可換心；移植腎臟的平均輪候時間為54個月，按年增加2個月；而肺則要輪候15個月，按年增1.9個月；肝臟須輪候43.8個月，較前年增加0.6個月。而眼角膜移植的平均時間則按年縮短1個月，平均須輪候11個月。

該局又指，腎臟的移植需求最殷切，去年有2268名港人在公立醫院輪候腎臟移植，惟醫院管理局全年僅獲捐贈57個腎臟，較前年的76個少。其他器官方面，去年有54人輪候進行心臟移植，但全年只獲捐8個心臟，遠較前年獲捐贈17個少；輪候進行肺部移植手術的有24人，惟全年僅獲捐7個肺部；去年有60人輪候肝臟移植，則獲捐43個肝臟；眼角膜的捐贈數目最多，達324塊，輪候眼角膜移植的人則有269人。