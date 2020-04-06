政Whats噏：拒絕約見　劉江華被諷為神隱局長

社交戒嚴令下，有連鎖快餐店上月宣布暫停晚市堂食，令部分喺快餐店過夜嘅無家者失去容身之處。多名議員上月27日去信民政事務局局長劉江華，要求緊急會面討論無家者問題，但就等咗一個星期都未有任何回音，批評劉係「神隱局長」咁話。足足等咗11日，今日(6日)劉江華終於回信啦，但就仍然拒絕約見。

社會福利界議員邵家臻早前去信劉江華，要求民政事務總署開放臨時庇護中心，避免無家可歸嘅人流連街上容易染疫，但署方一度回信拒絕，邵其後再聯同多名議員去信劉江華要求會面，但局長依然冇反應。至到今日邵家臻就喺Facebook貼文，話終於等到尊貴嘅劉局長回信，內容大概係話政府呼籲市民保持社交距離並避免人羣聚集，減低病毒傳播風險，因此係唔可以開放臨時庇護中心喎，又澄清社署資助嘅露宿者綜合服務隊已主動接觸受影響嘅街友。

不過邵家臻就似乎唔收貨，鬧爆局長誤導民眾，仲話限制人羣聚集措施係應用於社交場合，而唔係作為政府推卸責任嘅藉口，仲反問隔離營需要受到限制咩？至於服務隊接觸街友，完全屬於恒常性工作，實屬老掉牙嘅回覆！最後仲暗寸局長貴人事忙，拒絕3位立法會議員及5位區議員約見，唔知要幾多位議員約先至肯現身咁話。