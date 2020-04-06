政府延長禁止非香港居民入境　直至另行通知

新冠肺炎疫情嚴峻，政府將延長限制所有從海外國家或地區乘搭飛機抵港，或在抵港前14天曾經到過任何海外國家或地區的非香港居民入境的安排，機場亦會繼續停止一切轉機服務，直至另行通告。

政府3月23日公布加強防疫抗疫的措施，包括所有非香港居民從海外國家或地區乘搭飛機抵港不准入境，14天曾到外地並從內地、澳門和台灣入境香港的非香港居民不准入境，香港國際機場停止一切轉機服務，以及要求所有從澳門和台灣入境香港的人士，包括香港居民和非香港居民，和從內地入境安排一樣，須接受強制檢疫14天。限制入境和轉機的措施當時暫定為期14日，至4月7日止。

政府指出，全球確診個案截至今日早上已超過118萬宗，香港確診個案總數為915宗，較兩星期前的357宗增加超過一倍。於過去兩個星期，約75%的確診個案曾於潛伏期身處外地，或者是他們的緊密接觸者，政府決定延長上述有關入境限制及暫停轉機服務的措施，直至另行通告。而獲豁免的人士將繼續適用。

政府稱，昨日(5日)經機場入境的旅客只有813人次，較3月24日措施實施前下跌近82%，當中非香港居民只有7人次。