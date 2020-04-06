政府延長禁止非香港居民入境 直至另行通知
2020年04月06日 20:34
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政府繼續禁止所有從海外國家或地區乘搭飛機抵港的非香港居民入境。
新冠肺炎疫情嚴峻，政府將延長限制所有從海外國家或地區乘搭飛機抵港，或在抵港前14天曾經到過任何海外國家或地區的非香港居民入境的安排，機場亦會繼續停止一切轉機服務，直至另行通告。
政府3月23日公布加強防疫抗疫的措施，包括所有非香港居民從海外國家或地區乘搭飛機抵港不准入境，14天曾到外地並從內地、澳門和台灣入境香港的非香港居民不准入境，香港國際機場停止一切轉機服務，以及要求所有從澳門和台灣入境香港的人士，包括香港居民和非香港居民，和從內地入境安排一樣，須接受強制檢疫14天。限制入境和轉機的措施當時暫定為期14日，至4月7日止。
政府指出，全球確診個案截至今日早上已超過118萬宗，香港確診個案總數為915宗，較兩星期前的357宗增加超過一倍。於過去兩個星期，約75%的確診個案曾於潛伏期身處外地，或者是他們的緊密接觸者，政府決定延長上述有關入境限制及暫停轉機服務的措施，直至另行通告。而獲豁免的人士將繼續適用。
政府稱，昨日(5日)經機場入境的旅客只有813人次，較3月24日措施實施前下跌近82%，當中非香港居民只有7人次。
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