西九重案拘獨行賊　涉近月16宗搶劫及爆竊等刑事案件

因應近日爆竊案件有上升趨勢，警方西九龍總區刑事總部根據線報及經深入調查，昨日(5日)凌晨3時許在油麻地展開反爆竊行動，期間發現一名形迹可疑男子，鬼鬼祟祟步入彌敦道525號一幢商住大廈，遂進行監視埋伏，待男子離開時立即上前截查。

警員在他隨身背囊中搜出鐵筆、螺絲批、士巴拿等爆竊工具，另發現多張屬於他人身份證、信用卡及八達通，其中1張身份證及1張信用卡更證實屬於上址其中一個住戶。探員隨後將被捕男子押至其深水埗租住的酒店房間調查，再檢獲大批贓物，當中亦包括提款卡、信用卡等。

警方經初步調查後，以涉嫌爆竊、盜竊、外出時藏有盜竊工具、藏有他人身份證及未能出示身份證明文件，拘捕該名姓林(34歲)本地男子，他報稱無業，有黑幫背景。

西九龍總區重案組總督察陳啟澤表示，警方相信被捕男子與今年2月至4月在西九龍發生的至少16宗刑事案件有關，涉及油麻地、旺角、深水埗、長沙灣、葵涌等多處，罪行包括爆竊、搶劫、行劫、處理贓物及企圖詐騙等，多宗案件共掠去約20萬港元財物。被捕男子現正被扣留調查，他已被暫控爆竊及外出時藏有盜竊工具等罪名，案件將於明日(7日)早上於西九龍裁判法院提堂。警方正進一步調查案件，不排除之後更多人被捕。