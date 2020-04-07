內地疫情緩和武漢解封在即 市委書記巡視機場火車站

新冠肺炎肆虐全球，歐美各國確診人數持續急增，內地疫情逐步放緩。截至周二（7日）凌晨，內地累計確診病例81,708宗，造成3331人病亡；現有確診病例2341宗，無症狀感染者增至1047人。另境外輸入病例增至951宗。

疫情最嚴重的湖北武漢市周三（8日）將「解封」，有指多國首名確診病患均來自武漢，令武漢「解封」工作備受外界關注。在市內，各行各業繼續「解封」做準備，商場、巴士站等人流可能群聚地方，先後進行徹底消毒。湖北省委常委、武漢市委書記王忠林周二（6日）則前往天河機場及漢口火車站，視察解除離（武）漢通道管控工作。期間，王忠林曾走進T3客運大樓，體驗旅客安檢、登機報到等流程安排，並叮囑各級各部門做好各項防控工作。

王忠林強調，武漢是九省通衢、重要交通樞紐，要確保疫情防控不會因離漢通道解除管控而出現反彈；在解除離漢通道管控後，要繼續做好疫情防控各項工作，嚴密防範，絕不能出現任何漏洞。他又指，隨着城市生產生活秩序有序恢復，要進一步發揮好區位優勢，激發經濟發展活力，努力把疫情造成的損失補回來。