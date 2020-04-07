議員促林鄭減薪3成　港府續死撐按機制加薪

因應新冠肺炎疫情，特首及所有政治任命官員於2月曾宣布，向志願機構捐出1個月薪金。惟特首林鄭月娥於2020至2021年度的薪金預算開支高達521萬港元，意味每月薪金約43.4萬港元，較2019/20年度薪金開支預算的509萬港元，增12萬港元。

議員田北辰指，特首於2月底雖已捐出人工，但疫情日漸嚴重，社會期望特首減人工，他認為今年並非特首加薪的一年，更應減薪3成，質疑「咁嘅時勢點可能有任何機構嘅管理層，厚得起面皮加人工呢？」

議員容海恩則形容，現時香港的情況已差無可差，更質疑「The worst yet to come(最壞的時刻還未到)」，又指新冠肺炎的確診個案逼近900宗，外國亦有不少官員減薪的例子，要求減薪是「苦市民之苦，與市民共度時艱」。議員鄺俊宇直斥，在逆市加人工是逆向思考，指林鄭月娥是全地球第二高薪的領導人，質疑現時香港的情況要差到一個甚麼地步，林鄭月娥才能減薪，更斥為何如此厚面皮收取薪酬。

政府發言人昨晚(6日)表示，香港特別行政區行政長官和香港特別行政區政府政治委任官員的薪酬調整，一直按既定機制進行。有關機制分別按照香港特區行政長官報酬及離職後安排獨立委員會以及香港特區行政會議、立法會議員及政治委任制度官員薪津獨立委員會於2005年及2016年的建議，並獲立法會財務委員會於2005年及2017年批准。

發言人稱：「立法會財務委員會在2017年通過，政治委任官員的現金薪酬按建議機制由2018年7月1日起，每年跟隨丙類消費物價指數的按年平均變動作出調整。立法會財務委員會亦在2005年通過，行政長官的薪酬釐定在政務司司長薪酬百分之112.5的水平，由2007年7月1日起生效。」

「因此，行政長官最新的薪酬調整是在2019年7月1日根據丙類消費物價指數的改變而作出，有關開支並反映在2020至2021年度的薪金預算開支中。」發言人指出，為展示管治團隊與市民同心抗疫，行政長官和所有政治委任官員在二月宣布將一個月的薪酬捐給香港公益金作慈善用途。