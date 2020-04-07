視頻介面獨有圖示標示　分類更清晰

讀者可透過選擇不同表情符號，抒發收看節目後的感受；介面又增設觀看次數（紅框示），想收看最受歡迎的視頻更快捷方便。

「上東網，知天下」。東方報業集團網站《on.cc東網》立足香港，一秒通全球華人。資訊最強的東網APP，「視頻」介面近日亦換上新裝，分類更清晰易用，更增設收看感受，讓讀者抒發對頻道內容的種種感覺。而東網APP版面及內容早前全面升級，反應踴躍，多個視頻頻道包括「東網視頻」、「醫健」、「港•實測」、「港呢啲」都深受歡迎。

東網APP「視頻」介面令人耳目一新，各種視頻新增獨有圖示標示，分類更加清晰，一目了然。為了方便讀者搜尋想收看的主題視頻，介面新增關鍵字系統，讀者只要透過點擊關鍵字，就可更快捷收看心水內容。

收看頻道內容後感同身受，好想抒發？介面新增收看感受，讓讀者透過選擇不同表情符號，抒發收看節目後的感受。頻道介面又增設觀看次數，令不同視頻的受歡迎程度一覽無遺，想收看最受歡迎的視頻更快捷方便。

東網視頻頻道內容精彩豐富，專業主播在「醫健」頻道以輕鬆手法，深入淺出，傳遞醫療及健康生活資訊，與觀眾共同抗疫，提升生活品質。評論節目「東網視頻」由專業主持剖析熱門議題，以多角度批判及拆解本地及國際時事，評論精闢獨到，一針見血。「東網點評」搜羅全球報章精華，觀眾足不出戶，亦可掌握天下事。而頻道「港‧實測」、「港呢啲」，由年輕主持創作，內容緊貼網上熱話，為觀眾發放正能量。

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