疫情下公院陷癱瘓 　專家指癌患者應如常治療

在新冠肺炎與醫護人手緊絀下，本港公立醫院幾乎陷入「癱瘓」狀況，正在專科門診輪候治療的癌症病人，在擔心治療受到延誤的同時，亦憂慮自身會否容易染疫！臨床腫瘤科專科醫生則大派定心丸，鼓勵癌症病人須如常進行治療，因公立醫院已盡力做好任何防疫工作，認為感染肺炎風險遠低於癌症對自身的生命威脅，若因擔心疫情而延遲治療癌症的話，病情的嚴重性隨時增加。

臨床腫瘤科專科醫生陳少康表示認為，公立醫院因應疫情導致其他服務延誤是無可避免，唯有跟相關醫生討論如何在適切時間進行治療，而且醫學界暫時沒有文憲指出，癌症病人在癒後免疫力會較常人差；但若癌症患者同時具有腎病、心臟病等，感染新冠肺炎後出現嚴重併發症的風險則較高。

陳指出，現時感染新冠肺炎的平均年齡均是五十多歲以上，年長病人會較高危，當癌症病人進行根治性手術治療後，免疫系統跟常人沒有大分別。而正接受化療或標靶藥治療的病人亦因人而異，若化療影響免疫系統的話，醫生很多時都會向病人注射升白針，讓病人實際受感染的機會較從前大幅下降，若病人的器官功能大致正常，不覺是特別受感染的高危一族。

陳又指醫院本身都有好多措施以減低傳播風險，例如減少人流及探病時間，有職員定時進行清潔，若有必要去醫院，其實注意保持個人衞生已經充足。他續指，如本身有癌症正在接受治療，尤其是手術治療，須盡快進行手術，因為癌症本身對生命的威脅，遠大於感染肺炎的風險；如癌症已醫好，現時只需定時回院進行檢查，除非有新病症出現，否則延遲少少都沒有問題。