東方日報A1：林鄭厚顏年薪加12萬　全年勁袋521萬

新冠肺炎疫情席捲全球，各國及地區經濟大受影響，正當外國領袖先後宣布帶頭減薪與市民共度時艱之時，特首林鄭月娥與一眾司局長未有響應，反而逆市加薪，林鄭今年度的薪酬預算開支更高達五百二十一萬元，較上年度增加十二萬元，平均月薪逾四十三萬元。不論建制派和民主派議員昨日在立法會財務委員會特別會議上，直斥政府在抗疫不力下卻要求加人工，炮轟林鄭月娥厚面皮及荒謬，期間更有議員要求林鄭應帶頭減薪三成。

根據特首辦公室回應的資料顯示，林鄭於二○二○至二一年度的薪酬預算，每月約四十三萬四千元，而於一九至二○年度的薪酬預算，每月約四十二萬四千元，即每月加薪一萬元。至於司長方面，政務司司長張建宗今年度年薪為四百六十三萬元，較上年度增加十萬元；財政司司長陳茂波年薪為四百四十七萬元，亦較上年度增加十萬元。至於被嘲為「避政司司長」、民望長期「墊司底」的律政司司長鄭若驊，年薪為四百三十二萬元，較上年度增加九萬元。此外，十三個政策局局長的年薪約為四百一十八萬元，較上年度增加十萬元。

因應疫情肆虐，林鄭和所有政治任命官員曾於二月底宣布，向慈善機構捐出一個月薪金，但市民對此仍感不滿，要求高官捐出更多款項，甚至減薪與市民共度時艱，惟一眾高官無動於衷，只稱若情況轉差，政府會適時回應。屬於建制派的實政圓桌議員田北辰昨在財委會特別會議上要求林鄭帶頭減薪三成。田指，疫情日漸嚴重，社會期望特首減人工，又指今年並非特首加薪的一年。田更怒斥指「你呢個特首要加人工，荒天下之大謬」，又稱「咁嘅時勢點可能有任何機構嘅管理層，厚得起面皮加人工呢？」

另一建制派議員、新民黨容海恩亦要求政府帶頭減薪，認為現時情況已差無可差，質疑政府指情況轉差的意思，反問是否「The worst （is） yet to come（最壞時候來臨）」，又指新冠肺炎確診個案逾九百宗，外國亦有不少官員減薪的例子，認為政府帶頭減薪是「苦市民之苦，與市民共度時艱」。

民主派議員亦怒斥林鄭民望低但仍獲加薪，要求特首辦交代加薪機制，又質疑為何林鄭在這個時候仍可加薪，反問何謂共度時艱？形容是「真係笑大人個口」。議員鄺俊宇批評，林鄭是全地球第二高薪的領導人，認為她在逆市仍要求加人工是逆向思考；更怒斥她為何如此厚面皮收取薪酬，質疑到底香港的情況要差到一個甚麼地步，林鄭才會帶頭減薪。

面對多位議員的批評，特首辦公室常任秘書長林雪麗死撐指，特首和問責官員的薪酬是有既定機制，加薪是於去年七月一日按既定機制，根據消費物價指數而上調。至於會否再次捐出薪酬，林則多次重複指，政府在二月底決定捐出一個月人工，並會密切留意疫情進展和市況，有需要時會作出回應。

曾是問責班子一員的商務及經濟發展局前局長蘇錦樑亦罕有在社交平台撰文炮轟林鄭等官員，質疑要在多差的情況下才會回應凍薪或減薪，與市民共度時艱。

蘇指，不同陣營的議員都不滿特首在疫情下加薪，並引述特首辦公室稱有既定機制處理特首薪酬，若情況轉差會適當回應。蘇則反問「現在情況不夠差，還要再轉差才回應？」有網民附和回應指「你（蘇錦樑）都感覺到有問題，何解當權者沒有這種意識？」

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