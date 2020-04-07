網民熱話：行山客劣行極瘋狂　凌空倒吊攀樹藤

有行山男上載攀樹藤的照片到網上，惹來一眾網民反感。

疫情嚴峻，不少人湧入郊野地方「避疫」。近日有行山客就在網上貼圖，大晒自己行山時攀爬樹藤的「英姿」，不過其凌空倒吊的狂野表現，就惹來網民反感，狠批是「郊野破壞王」。

該名行山男前日(5日)將多張照片發貼上載網上，更以「此動作經長期訓練，危險動作，正常人切勿模仿」，似乎對自己表現甚為自豪。據了解，現場是西貢茅坪，照片是事主攀爬樹藤時的連環圖，包括以雙手借力爬上樹藤，雙腿勾着樹藤倒吊，面上更流露出興奮笑容。

照片事後被轉貼至各個Facebook行山群組，惹來網民狠批，認為事主此舉是折磨樹木，「如果只是一個半個人爬巨藤問題不大，但有機會是一整隊行山團十幾個人輪住爬，總會令巨藤的負荷愈來愈大，累積傷害下遲早玩死樹。」網民直指樹藤不是遊樂設施，「做運動請使用合適人工設施，別傷害樹木。」

網民有話說

Frankie Leung：想死就自殺，咪破壞大自然啦

San Chai：破壞數分鐘生長過百年，愛護大自然，咪搞破壞！！！

Fei Fei：係唔係覺得自己好型，證明自己寶刀未老？公園咁多設施唔去玩，係要玩依啲

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