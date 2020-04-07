保持社交距離疫情可7日內受控　專家倡強硬執法

新冠肺炎疫情持續，香港確診個案昨(6日)突破900大關，達915宗。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超今(7日)在電台節目表示，香港的隱形傳播者不是特別多，隨着外地回流潮完結，市民若能有效保持社交距離，截斷卡拉OK及酒吧等高危場所傳播鏈，新增病例重回單位數，本地感染可在7日內受控，反映第二波的疫情受控，但如果有少數人不合作，一旦涉及老人院、醫院及紀律部隊，疫情便會打回原形。他認為政府要強硬執法，防止疫情急轉直下，建議出現病徵的人士不要上班及聚集，否則可能會累己累人。

他續指，65名從秘魯回港的港人中，有5人確診，感染率達8%，形容是前所未有地高，情況嚴重，認為最重要是妥善隔離，因高危地方回港人士可能有假陰性或有隱形患者的情況，只接受一次檢測未必足夠，初次檢測結果呈陰性不代表完全無事，應該要為暫時無病徵的回港人士，提供多一個檢驗瓶，稍後再做檢測，以免病毒有流入社區傳播的風險，並建議下次遇到高風險人士應要集體隔離。

他又認為目前檢測時間太長，造成人群聚集，有病徵和無病徵人士均在亞洲博覽館，雖然等候人士會保持一定距離，但亦擔心等候長時間會有機會因共用洗手間等設施，萬一有飛沫污染環境，即使等候人士有戴口罩，亦會增加病毒傳播風險。