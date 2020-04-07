2%私院流感個案有呼吸道病徵　何栢良：等同計時炸彈

因應新冠肺炎疫情不斷惡化，衞生署衞生防護中心早前擴展「加強化驗室監察計劃」至所有私家診所及醫院，私家醫生可向有病徵人士收集樣本，送交防護中心檢測病毒。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早(7日)在電台節目中表示，按流感求診的個案分類，上月有2%到私家醫生求診的個案，都有呼吸道感染病徵，算是好大的比例，擔心當中包括一定數量、未做化驗的新冠肺炎隱形患者，會成為社區感染的計時炸彈。

何稱衞生署擴大化驗計劃由上月6日開始，1個月內協助篩查的確診個案有78宗，按同期全港確診個案786宗對比，透過私家醫生參與計劃找到的確診者有約10%，若當中大部分人都屬無外遊史，已佔同期本地確診個案約四分一，甚至三分一的個案，佔比例相當高，呼籲更多私家醫生參與計劃，否則難以截斷社區傳播鏈。

他建議參與的診所安排所有求診者在診所內要戴口罩外，如果有病徵，應要求病人佩戴塑膠「面擋」，以阻隔口罩無法完全阻擋的飛沫，亦要求患者回家才留樣本，不要在診所內除口罩，做好源頭控制，可免除病毒留在診所的機會。

另外，何指出英國疫情處於嚴重階段，若有整個國家超過1%，甚至至5%人口受感染，輕微患者只可在家自我隔離，又指英國首相約翰遜等上年紀的患者出現併發症機會較高，包括引致心肌炎或心肌梗塞等情況，最嚴重可導致死亡。