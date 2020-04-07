議員轟鄭若驊人影唔見令港人蒙羞　促叩頭道歉

鄭若驊被炮轟「人影都唔見」，令港人蒙羞，要求她向港人叩頭道歉。(陳嘉順攝)

立法會財務委員會今早(7日)繼續召開2020/21財政年度開支預算的特別會議，審核司法及法律行政範疇，當中議員郭家麒在會議上炮轟民望長期「墊司底」，兼被嘲為「避政司司長」的律政司司長鄭若驊工作能力極低，他表示，由反修例事件至今，鄭「人影都唔見」，去年度更用80幾萬港元外訪14日，更收取400多萬年薪，惟案件檢控率低於40%，質問她如何捍衞法治，簡直令港人蒙羞，要求她向港人叩頭道歉。

議員李慧琼則質疑律政司公眾解說不夠，如近日的禁聚令，市民有很多執行上的困難及疑問，惟律政司沒有任何解說。鄭回應指願意進行公民教育的工作，但政府有不同分工，認為由其他官員解說會較好。她於會後亦再次強調，參與、組織或提供場地予4人以上聚會則屬違法，執法部門可發出定額罰款告票甚至檢控。當問及議員陳淑莊早前與大約40人在酒吧聚集，有否違反禁聚令，鄭則說不會評論個別事件。

另外，議員葛珮帆促請盡快處理假難民司法覆核個案，認為拖的時間愈長所花公帑愈多。司法機構政務長劉嫣華回應稱，會考慮增加司法覆核人手及建議修改法例等。議員周浩鼎則指經過超過半年的社會運動，法庭積壓大量檢控個案，要求律政司增加人手避免檢控工作受到拖延。鄭若驊回應指律政司會調動人手，或增加外判服務加快檢控工作。

此外，疫情影響下司法機關幾乎停擺，議員郭榮鏗表示，新加坡等司法管理區均進行視像會議，唯獨本地法庭視像會議發展進度慢及「做唔到 」。劉嫣華回應指疫情前所未見，現時為司法與公共衞生取得平衡，決定集中處理重要案件，其他則延遲處理，並正積極研究電子聆訊。