糾黨偕女友騙家人贖金　運輸工判囚3年

年輕女子於2017年在網上認識從事運輸的男友後，不但幫他向銀行或財務公司借錢，又用種種謊言向家人索款約42萬港元。在懷孕7個月時，她再與男友串謀扮被債主禁錮，圖騙家人交出35萬港元被揭發。該對情侶和另外4名涉案男女早前已認罪或在受審後被判罪成。涉案男友徐景樺，今(7日)於區院被判囚36個月。

辯方求情指被告腦部有黑點，並會隨年紀增長，若黑點破裂，或會有生命危險，而被告與案中女友、即本案第三被告楊夢儀已分手。法官考慮到被告涉及串謀勒索及洗黑錢等罪，最後將被告判囚。

本案6名被告依次是運輸工徐景樺(31歲)、參與勒索的莊浩文(26歲)、欺騙家人的楊夢儀(28歲)、借出戶口收款的韓可欣(又名張鳳艷，43歲)、梁惠琳(22歲)和參與勒索的文學輝(55歲)。首3名被告早前分別承認欺詐、串謀勒索等控罪，而餘下被告在審訊後，韓、梁裁定串謀洗黑錢罪成，文則被裁定串謀勒索罪成。

各被告亦已先後判刑，其中涉欺騙家人楊夢儀判18個月感化令、莊浩文判囚22個月、韓可欣判囚16個月，梁惠琳則判200小時社服令、文學輝被判240小時社會服務令。