特別財會：公僕言論詆毀一國兩制　羅智光指次數不多

立法會財務委員會今早(7日)召開特別會議，由公務員事務局官員出席並解答議員質詢，會上有議員關注局方會否參考有政府部門實施5天工作周措施，和公務員涉嫌發表詆毀一國兩制的言論等問題。

議員葛珮帆代黨友跟進公務員言論問題，她引述指出，遵守基本法是公務員的責任，不少公務員在過去9個月的修例風波公開發表詆毀一國兩制，甚至是港獨的言論，例如香港電台女記者在節目中向世界衞生組織(WHO)官員的提問是有違「一個中國」原則，她詢問政府會如何跟進有關問題。

勞工界議員潘兆平說，部分政府部門已推行5天工作周，詢問公務員事務局局長羅智光，當局會否效法措施，並加以實行。資訊及科技界議員莫乃光則關注到公務員在家工作的安排，他表示有公務員向其反映，指有人現時平均每周仍須返回辦公室工作3至4天，詢問政府如何界定有關部門需要提供必要和緊急服務的標準。

羅回應時表示，公務員必須恪守一國兩制和基本法的原則和守則，他認為出現次數不算太多，故希望大家能客觀對待有關公務員發表相關言論。

他續指，政府並無作出承諾，容許全部人每周工作5天，他稱目前有75%的公務員，都享有5天工作周的權利，但他建議此事可在事務委員會裏討論。羅又稱，各部門均清楚知道何為緊急情況，他指政府目前首要任務是做好防疫抗疫工作，希望議員明白。