反修例事件逾半年　港鐵大部分被破壞設施仍待修

去年反修例事件中，多個港鐵車站被暴徒嚴重破壞，港鐵曾公布有147個車站受損。還有兩個月便到反修例事件一周年，但港鐵車站仍有不少設施有待復修，當中以閘機、售票機、增值機、玻璃及顯示屏佔多數。而輕鐵天水圍循環線更無增值售票機和顯示屏，未知何時才能全部完成復修。

被「裝修」的重災區之一的沙田圍站至今有11個閘機仍損壞，只有2部售票機開放及1部增值機運作；其餘車站仍有不同的設施有待維修，如深水埗站有一部升降機被破壞至今逾半年，仍未復修，嚴重影響長者及有需要人士出入；荔景站內3部票務設施仍暫停使用，對市民構成不便；荃灣站仍有一個無障礙閘機暫停使用，部分顯示屏幕仍暫時停用。

港鐵早前表示，截至12月3日，港鐵94個車站共有85個受破壞，68個輕鐵車站則有62個受破壞，涉及2000部出入閘機、300塊月台玻璃幕門、70列列車等一估計有關車站設施復修及更換費用約5億元，當中不包括資本性投資。港鐵工程團隊及維修人員須利用收車時間復修設施，但維修後再次遭破壞，零件需求急需，替補零件嚴重短缺，現時須待原廠製造商製造零件運至香港才可維修。