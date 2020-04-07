男女遭票控貼反修例海報　因警供詞反覆脫罪

一對男女被指在青衣張貼3張宣傳「三罷」行動的海報，同被票控一項「未經准許而在政府土地張貼招貼或海報」，是反修例事件以來首宗同類案件。他們否認控罪，經審訊後今日（7日）在西九龍法院被裁定罪名不成立。裁判官指作供警員供詞反覆，對被告行為的描述有不同版本，故不予接納。控方以自招嫌疑為理由反對被告申請訟費，但法庭最終批准二人的訟費申請。

控罪指，同為24歲的男子何志程及女子郭曉楠違反《公眾衞生及市政條例》，即在政府土地上未獲得主管當局書面准許，而展示或張貼招貼或海報。二人今日沒有到庭，僅派律師代表。

控方案情指，2019年8月5日下午6時20分，警車駛至青衣青荃路對開時，發現有人在橋面行人路欄杆貼海報，警車收慢並停下，惟警員落車後已不見涉案者蹤影，其後在附近樓梯發現兩名被告，他們正準備貼其他海報。控方在審訊時只傳召一名警員出庭作供。

裁判官裁決時指，作供的警員在主問及盤問時，對於被告如何貼海報有不同的描述，一時指男被告拿著海報，女被告雙手扶緊海報；一時又指「我都唔知佢點，我都無望住佢貼，我望到嗰時佢已經貼完走」。此外，警員聲稱被告有招認，但裁判官質疑為何在警方記事冊及書面口供均無紀錄。

就被告身份方面，警員稱在警車望見兩名身形瘦削的男女貼海報，當時警車行駛速度約為每小時40公里，警員承認觀察時間「好短」、「1、2秒之間嘅事」，亦只能看到二人的背面。裁判官認為單憑短時間的觀察及背影的描述，難以確定張貼者是否被告。