特別財會：80名教師及教學助理涉反修例被捕　千名學生落網

教育局局長楊潤雄今(7日)回覆財務委員會委員的書面提問時表示，就去年開始的反修例事件中，在2019年6月至12月期間，就相關事件被捕的教師，包括教學助理約80人，而被捕的中學生約1000人。

在2016/17至2018/19學年，教育局共接獲66宗教師涉嫌違反專業操守的投訴，在已完成調查的57宗投訴個案中，有20宗為指控或部分指控成立，局方已就14宗個案向教師發出譴責信、警告信、勸喻信及口頭提示。

楊回覆議員何啟明的回應時表示，66宗涉嫌違反專業操守的投訴中涉及81名教師，其中9宗個案仍在調查中。在已完成調查的57宗投訴個案中，亦有2宗局方正按既定程序處理，以決定適當的跟進行動。其餘4宗基於涉事教師的不當行為程度輕微及學校已採取紀律行動，局方無需作出跟進。

另外，楊回覆議員陳振英提問時，亦提到在2010年2019年共有98名教師被局方取消其註冊資格或拒絶其申請。有關教師主要觸犯性罪行、與性有關的罪行或欺詐罪行，以及重複違犯一些輕微的罪行，或有嚴重的誠信問題等，單在2019年則有6名教師被取消註冊資格或拒絶申請。