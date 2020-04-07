9成社企生意錄得虧損　冀政府放寛中小企定義助貸款

新冠肺炎疫情對各行業的影響嚴重，社會企業的生意亦不能倖免，出現現金流不足將引發倒閉危機。香港社會企業總會調查發現，逾9成社企於本年1月至3月期間的生意額錄得虧損，然而向銀行進行借貸時卻出現困難，例如55%社企沒有借貸擔保人、50.5%社企不被承認為中小企，社企希望政府能夠在貸款方面推出特別措施，協助度過難關。

問卷調查在3月下旬進行，收回109份有效問卷，佔全港社企數目約六分之一。在疫情影響下，逾9成社企過去3個月生意額錄得虧損，其中逾半社企即使獲業主寬免租金仍錄得嚴重虧損。逾半受訪社企現金流不足，當中四分之一會考慮申請政府推出的中小企融資擔保計劃「百分百擔保特惠貸款」或其他銀行貸款作現金周轉。

不過，超過7成受訪社企表示只可應付1厘以下貸款年利率，只有2成社企可接受貸款年利率為2厘至3厘。一半受訪社企期望能夠借貸50港萬元或以下作現金周轉，亦有4成期望能借貸200萬港元以上周轉。

同時，受訪社企表示向銀行借貸時往往出現不同困難，例如社企沒有借貸擔保、或社企不被承認為中小企等，約4成半社企因未能提供盈利紀錄或還款能力證明文件而難以申請貸款。總會建議放寬中小企的定義，及放寬相關擔保計劃必須有借貸擔保人的要求，並簡化50萬港元或以下的貸款申請程序。