入境深圳要健康證明　運輸業促政府代跨境司機付檢測費

對於深圳市要求香港跨境司機在過境時提供有關核酸檢測的個人健康證明，有運輸業工會今早(7日)聯同政黨與政府會面後見傳媒，要求當局替業界司機全數支付有關檢測或病毒測試的費用，希望減低司機成本。有議員在會後形容運輸及房屋局局長陳帆對其建議傾向正面，又指稍後會向政制及內地事務局尋求協助，冀解決問題。

貨櫃運輸業職工總會表示，由於深圳市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部在上月28日，頒布新一輪對港人的疫情防控措施，其中要求跨境貨車司機，必須持有陰性的核酸檢測結果證明，即沒有染疫才獲批准過境，措施將在本周五(10日)起生效。

據悉，跨境貨車司機需在深圳的私人醫療機構進行快速檢測，但工會主席陳迪手則憂慮費用由司機自行承擔，將對他們帶來極大財政負擔。他建議以多元化的模式優化繳交健康證明的系統，例如將證明加進應用程式「i深圳」，取代透過遞交文件證明。陳呼籲跨境貨車司機要安裝該程式，否則將無法辦理入境手續和過境。

協助業界的勞工界議員陸頌雄稱，最理想的方法是讓跨境貨車司機在深圳支付費用和進行檢測，他形容陳帆在會上聽取意見後的反應正面，又指會向政制及內地事務局求助，協助司機繳費等事宜。