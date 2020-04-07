鍾南山料全球新冠肺炎疫情4月底受控　防疫需靠疫苗

內地新冠肺炎疫情趨緩，惟外界關注無症狀感染者的傳播風險，國家衞健委高級別專家組組長鍾南山近日接受內媒訪問時表示，無症狀感染者情況值得警惕，但預期不會出現像第一波疫情般大爆發。他又指出，新冠病毒的傳染性比沙士強很多，1個患者可傳染3.5人，要防治疫情，還是要靠研發疫苗。

清明連假期間，鍾南山在廣州分別接受中紀委監委網站和深圳媒體訪問。他表示，新冠病毒與沙士不同的是，前者無症狀感染已證實有明確的傳染性，但後者一般來說有症狀就是沒有傳染性。針對無症狀感染者的防控，他認為除隔離手段之後，也應透過病毒核酸和抗體檢測確認感染者是否確診。

最近香港醫管局針對境內首批新冠肺炎康復者進行研究，發現康復者肺部功能有一定受損。鍾南山表示，一般來說病毒最先侵害肺部，根據沙士的經驗，相當多康復者經過半年至一年時間，肺部會康復。由於這病出現的時間短，現在談有甚麼嚴重的後遺症為時尚早。

談到全球疫情預計會持續到何時，鍾南山表示，隨着各國採取強而有力的措施，估計4月底左右應可壓下疫情。他強調這個病是一個全世界的病，任何一個國家，特別是大國，不採取嚴格防疫措施，這病便無法從全球消除。

被問隨着高溫天氣到來，病毒會否消失，他認為在溫度較高的環境下，病毒的生長、繁殖以及傳播能力會降低，但由於病毒會變異，如適應人類的話，就有可能每年都出現。