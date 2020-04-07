主教山禁建25層高醫院　聖公會提司法覆核

聖公會早前向城市規劃委員會申請於中環主教山港中醫院舊址興建樓高約25層的大型私家醫院，惟城規會去年12月議決將該處的建樓高度限制定為主水平基準上80米，意味著聖公會不能興建高25層的建築。聖公會不服於今年3月底入稟高院申請司法覆核，今日(7日)向高院申請暫緩城規會整個審議程序，但城規會反對，法官聽取雙方陳詞後押後作書面裁決，預計一星期內有決定。

聖公會於上周已取得高院的許可進行司法覆核，但至今未有案件審訊日期，遂申請暫緩城規會整個審議程序，以等候司法覆核的結果。聖公會一方指，其進行司法覆核的理據涉及整個審議程序不公，雖然城規會現時就高度限制有初步決定，但仍需進待今年10月底交特首連同行政會議審議。聖公會的律師指其司法覆核的理據並非薄弱且有成功機會，若不暫緩程序，如其勝訴將會浪費時間及增加其成本。

城規會一方則指在審議期間聖公會一方仍可列席，在程序上並無構成不公。而且現時距離交往行政會議審議仍有一段時間，法庭亦需平衡公眾利益，不應暫緩議程序。