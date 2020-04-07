特別財會：時間安排有困難　政府指今屆立會選舉無法電子化

立法會特別財委會今午(7日)討論政制及內地事務局於新一個財政年度的預算開支。議員李慧琼關注電子點票、派票問題，稱當局早前解釋指安裝電子點票儀器不符合成本效益，故不打算9月引入，李直斥如此簡單問題卻因為錢而不做，質問當局會否重新研究有關方案。政制及內地事務局局長聶德權則回應指，重視及持續推動選舉安排電子化，取代人手增加公平及準確性，惟時間安排上有一定困難，估計今次選舉無法做到電子化。

議員黃碧雲則質疑當局沒有計劃推動政制發展，形容只是在「等運到」，又質問政府駐武漢經濟貿易辦事處在收到第一宗關於新冠疫情的求助時，有否及時匯報政府。聶則稱，政制發展工作並非當局「話做就做」，需要中央、特區政府及立法會三方配合，現屆政府努力促進議員與中央溝通，曾經2次舉辦內地交流團，政府已踏出了第一步，卻收不到相應的回應。聶續指，駐武漢辦職員有定期作匯報，但議員不應期望他們擁有處理公共衞生事件的經驗及知識，且他們已根據自己掌握的資料作適當判斷。

另一名議員尹兆堅詢問台灣殺人案疑犯陳同佳，在香港因洗黑錢罪刑滿出獄後，政府有否透過港台經濟文化合作協進會與台港經濟文化合作策進會的平台，與台灣商討如何處理。政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光表示，若雙方人員想會面，平台可轉達要求，但兩個平台並非司法協作安排，不會溝通案情內容或證據。

聶德權會後被問及，是否願意在本年度不加薪與民共度時艱。他指，行政長官及問責官員的薪酬調整幅度，是獨立委員會按既定機制釐定，按物價調整通脹，並強調沒有在預算案提出增加薪酬。聶續稱面對新冠肺炎疫情，問責團隊為表達同心抗疫，較早前已捐出1個月薪酬予公益金作慈善用途，又指政府明白要與市民共度時艱，現時正籌備第2輪防疫抗疫基金。