疫情下少出街　4成受訪者料消費行業將減人手

新冠肺炎疫情蔓延，衝擊各行各業。一項調查顯示，逾5成受訪者指創新科技業界會招聘人才意欲增加；相反，4成受訪者認為與消費市場有關的行業將會減少人手。

國際會計師事務所畢馬威今（7日）發表《2020年香港高管人員薪酬展望》，共訪問569名受訪者，當中86%為部門主管或管理階層。結果顯示，52%的受訪者認為科技及創新企業具意願招聘人才；相反，達40%受訪者預期消費行業將會減少人手。

畢馬威中國個人服務主管合夥人施禮信表示，受疫情影響，市民減少社交聚會及光顧實體店，前線業務人員受到最直接影響。但新冠肺炎對地產行業的影響難預測，將取決於業界能否能夠將地產用途多元化，擺脫對購物中心及商業寫字樓的依賴。同時，他承認調查在去年12月至今年1月、即疫情爆發前進行，相信未能完全反映現時情況。他强調，新冠肺炎影響為暫時性，對長遠整體發展持樂觀狀態。

調整薪酬方面，畢馬威行政人員招聘服務總監許秀芝稱，去年沒有轉工的人士，有2成受訪者表示自己並沒有加薪，44%受訪者獲加薪3至5%。她續指，只有33%受訪者期望今年的花紅會有增幅。