特別財會：SSSDP部分課程收生率10%　各校經聯招直接取錄68%

政府在2015/16學年起資助經「指定專業/界別課程資助計劃」，入讀一些指定範疇的全日制經本地評審自資學士學位課程。根據教育局提供的資料顯示，2019/20學年SSSDP計劃資助3176個學額，有63%人透過聯招取錄，當中部分科目收生率較低，如珠海學院的資訊科學(榮譽)理學士只有10%；職業訓練局轄下的香港高等教育科技學院，其屋宇設備工程(榮譽)工學士亦只有13%。

教育局局長楊潤雄回覆議員陳凱欣在財委會書面提問時，所提供的資料顯示，受資助院校的收生率各有高低，其中珠海學院的資訊科學(榮譽)理學士的獲資助學額數目為30個，但實際收生人數只有3個。職業訓練局轄下的香港高等教育科技學院，其屋宇設備工程(榮譽)工學士的獲資助學額數目為60，但實際收生人數只有8個，收生率只有13%。

香港公開大學的金融科技及創新榮譽工商管理學士，獲資助學額數目為80個，但實際收生人數只有15個，收生率亦只達19%。另外，在該學年，各大專院校經由上述辦法透過聯招及直接取錄的比率為68%，仍有32%的課程餘額。