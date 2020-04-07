七警案大局已定　惟佔中39名主要搞手包括黎智英未落鑊

5警翻案無望，惟2014年違法佔領行動的48名主要稿手，僅佔中發起人戴耀廷在內的9人罪成，惟當年同樣公然參與佔中、包括壹傳媒黎智英及民主黨創黨主席李柱銘在內的39名佔中主要搞手至今仍未「落鑊」。有議員指，佔中案證據確鑿，質疑律政司效率低及兩任律政司司長投鼠忌器，「放生」有關人士，令法治無法彰顯，並指應盡快依法追究佔中搞手，為現時社會動亂帶來阻嚇作用。

違法佔中於2014年9月28日凌晨正式啟動，同日下午警方向過萬名示威者施放87枚催淚彈，令佔領行動由金鐘一帶蔓延至銅鑼灣、旺角等地。長達79日的佔中直至同年12月才完成所有清場工作。

根據警方數字，警方於佔中期間拘捕逾千人，其中200多人經司法程序處理，當中有169人須承擔法律後果，包括127人被定罪及42人須簽保守行為。被定罪人士的罪名包括普通襲擊、非法集結、藏有攻擊性武器、襲擊致身體受傷害、襲警、刑事毀壞、串謀作出公眾妨擾、煽惑他人作出公眾妨擾及煽惑他人煽惑公眾妨擾等，判罰包括監禁、社會服務令、戒毒治療及罰款等。

惟事發至今近6年，39名主要佔中搞手，包括被指是佔中「幕後黑手」及「金主」的黎智英仍未被帶上法庭。