特別財會：法庭裁定不屬傳統權益　去年私人協約建丁屋不跌反升

法庭裁定以私人協約及換地方式申請在政府土地興建小型屋宇，不屬於原居民傳統權益。

高等法院去年4月就小型屋宇政策司法覆核案，裁定以私人協約及換地方式申請在政府土地興建小型屋宇，不屬於新界原居民合法傳統權益，地政總署於是暫停處理有關申請，亦暫停接收新申請，在上訴有結果之前，上述安排將會維持。但該署去年以私人協約方式批出建於政府土地的小型屋宇數目不跌反升，共有76宗，多於2018年的47宗。

而以換地方式批出的小型屋宇數目，2019年有14宗，2018年則有25宗。此外，該署自2014年7月起，開始就原居村民涉嫌出售可以申請和興建小型屋宇權益（俗稱套丁）的投訴轉介個案，收集統計數字。

直至去年底，該署接獲1757宗相關投訴轉介個案，當中270宗個案已轉介執法機構調查，其中98宗根據所得資料無法證明屬實，其餘轉介個案執法機構尚在調查。

而在過去5年（2015至2019年），該署發現2823間已登記寮屋涉及違例擴建或改建，504間經警告後已糾正違例事項，2081間因違例性質嚴重或經多次警告後仍未糾正，已被撤銷登記記錄。詃署現正跟進其餘238間涉及違例擴建或改建的已登記寮屋。